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14:29, 23 ноября 2022Забота о себе

Меган Маркл назвала главное различие в сексуальности мужчин и женщин

Меган Маркл посетовала, что женщин стыдят за проявление сексуальности до старости
Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: Ian Vogler / Reuters

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл посетовала на то, что женщин до старости стыдят за проявление сексуальности. Главное различие в отношении к проявлению чувственности женщин и мужчин она назвала в своем подкасте Archetypes.

Она указала, что женщин, исследующих свою сексуальность, несправедливо стигматизируют. «Когда вы становитесь старше, вы исследуете и начинаете понимать свою чувственность, свою женскую сущность. Вашу сексуальность нередко могут использовать против вас», — сказала Маркл.

При этом отношение к мужчинам, продолжила герцогиня, в обществе иное. «Мужчину, когда он бабник, веселится и все такое, часто хвалят. А женщина может быть самой успешной финансисткой в свои 50, но я гарантирую, кто-то все равно скажет: "А она была такой шлюхой в колледже"», — заявила герцогиня.

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Александра Лисица
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