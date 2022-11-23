Меган Маркл назвала главное различие в сексуальности мужчин и женщин
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл посетовала на то, что женщин до старости стыдят за проявление сексуальности. Главное различие в отношении к проявлению чувственности женщин и мужчин она назвала в своем подкасте Archetypes.
Она указала, что женщин, исследующих свою сексуальность, несправедливо стигматизируют. «Когда вы становитесь старше, вы исследуете и начинаете понимать свою чувственность, свою женскую сущность. Вашу сексуальность нередко могут использовать против вас», — сказала Маркл.
При этом отношение к мужчинам, продолжила герцогиня, в обществе иное. «Мужчину, когда он бабник, веселится и все такое, часто хвалят. А женщина может быть самой успешной финансисткой в свои 50, но я гарантирую, кто-то все равно скажет: "А она была такой шлюхой в колледже"», — заявила герцогиня.
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