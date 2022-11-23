Меган Маркл назвала главное различие в сексуальности мужчин и женщин

Меган Маркл посетовала, что женщин стыдят за проявление сексуальности до старости

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл посетовала на то, что женщин до старости стыдят за проявление сексуальности. Главное различие в отношении к проявлению чувственности женщин и мужчин она назвала в своем подкасте Archetypes.

Она указала, что женщин, исследующих свою сексуальность, несправедливо стигматизируют. «Когда вы становитесь старше, вы исследуете и начинаете понимать свою чувственность, свою женскую сущность. Вашу сексуальность нередко могут использовать против вас», — сказала Маркл.

При этом отношение к мужчинам, продолжила герцогиня, в обществе иное. «Мужчину, когда он бабник, веселится и все такое, часто хвалят. А женщина может быть самой успешной финансисткой в свои 50, но я гарантирую, кто-то все равно скажет: "А она была такой шлюхой в колледже"», — заявила герцогиня.

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