Модель Джулия Фокс рассказала о сложном отношении к сексу из-за ошибок юности

Джулия Фокс призналась, что потеряла интерес к сексу из-за психологической травмы

Модель, актриса и бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс рассказала, что у нее отсутствует интерес к сексу. В подкасте с Эмили Ратаковски она назвала причиной своих сложных переживаний психологическую травму юности.

Во время беседы модели обсудили воспитание детей и отношения с мужчинами: обе собеседницы на данный момент не состоят в отношениях. Ратаковски призналась, что хотела бы ходить на свидания только ради секса. Фокс ответила, что давно потеряла интерес к этой стороне жизни.

Фокс вспомнила, что в юности за деньги играла роль доминатрикс, наряжаясь в костюмы медсестры. От каждого мужчины она получала по 250 долларов. По словам модели, ей пришлось насильно стереть из памяти эти воспоминания, чтобы жить дальше, но все равно этот опыт плачевно сказался на ее психике.

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Актриса уже в подростковом возрасте поняла, что может получать деньги или другие блага от мужчин. «Я ощущала себя товаром, но это превратилось в азартную игру, — не стала скрывать она в разговоре с Ратаковски. — И я все время думала: "Окей, как мне стать еще более желанной, чтобы получать еще больше денег?" Это мужчины дают мне силу, она не моя собственная. И, на самом деле, это очень унизительно».

В настоящее время Фокс не торопится заводить новые отношения. Модель ищет отдушину в работе и посвящает себя воспитанию годовалого сына.

Джулия Фокс снялась всего в десяти фильмах, а известность к ней пришла после короткого, но громкого романа с Канье Уэстом. Они состояли в отношениях всего несколько недель. За это время рэпер-миллионер успел осыпать девушку дорогими подарками и устроить шумную вечеринку в ее честь. Отношения с бывшим мужем Ким Кардашьян Фокс начала вскоре после развода с мужем Питером Артемьевым, пилотом частных самолетов.

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