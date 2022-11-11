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05:00, 11 ноября 2022Забота о себе

Сексологи подсказали не связанные с сексом способы разогреть женское либидо

Сексолог Оттен: чтобы пробудить либидо женщины, можно помассировать ей ноги

Фото: Unsplash

Чтобы разогреть либидо женщины, можно поговорить с ней о сексе или создать момент интимности — например, помассировать ей ноги, рассказала сексолог Шантель Оттен. Связанные и не связанные с сексом способы пробудить женскую чувственность она и ее коллега Алекс Тркуля подсказали в беседе с refinery29.com.

По словам Тркуля, на либидо влияет множество факторов: ментальные, физические, социокультурные, и сразу усилить свое желание секса не получится. Однако, отметила она, можно выявить факторы, влияющие на либидо: употребление антидепрессантов, хронические болезни, заблуждения о сексе. «Лучшее, что можно сделать для своего либидо — снизить уровень стресса. Повлиять на внешние (работа, отношения, дети) и внутренние (самокритика, переживания за свою внешность, тревога) стрессовые факторы, чтобы усилить его», — сказала она.

В свою очередь, Оттен рекомендовала партнерам женщин оказывать им не только сексуальное внимание. «Постарайтесь сфокусироваться на интимности в широком смысле, чтобы заново выяснить, как выглядит секс в ваших отношениях. Иногда либидо в долгосрочной перспективе могут повысить такие интимные моменты, как массаж стоп на диване», — сказала она.

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Кроме того, Оттен посоветовала женщинам определиться с тем, что их возбуждает, а что — наоборот. «Это могут быть позы в сексе, юмор, определенные запахи или даже температуры», — перечислила она, предложив в течение дня думать о возбуждающих вещах, чтобы к вечеру «разогреться» в достаточной степени.

Также Оттен попросила женщин говорить с партнерами о сексе, преодолевая стеснение. Ее коллега Тркуля подтвердила, что коммуникация между партнерами важна при меняющихся с возрастом сексуальных потребностях. «Никто не ожидает, что вы будете сгорать от страсти всю жизнь, так что стресс снять помогут немного терпения и уважения к тому, что в течение жизни сексуальности меняется. Перестаньте сравнивать свой секс с чужим, сфокусируйтесь на интимности и диалоге», — заключила она.

Ранее секс-коуч Джулия Коциамани назвала скрытые опасности формата отношений «друзья с привилегиями». По ее словам, нечестность и неясность границ являются одними из самых серьезных проблем отношений в таком стиле.

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Александра Лисица
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