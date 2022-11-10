Названы скрытые проблемы отношений в формате «друзья с привилегиями»

Коуч Коциамани назвала нечестность проблемой отношений формата «друзья с привилегиями»

Нечестность и неясность границ являются одними из самых серьезных проблем отношений в стиле «друзья с привилегиями», считает секс-коуч Джулия Коциамани. В беседе с изданием Metro она назвала эти и некоторые другие скрытые опасности данного формата отношений.

Наличие друга с привилегиями обычно означает секс без обязательств с человеком, с которым безопасно и интересно проводить вместе время, объяснила Коциамани. «Идея заключается в том, что вы можете доверять своему другу больше, чем незнакомцу, — добавила она. — В таком случае во время интимной близости вы будете достаточно открыты, чтобы быть честными и уважать желания друг с друга».

Однако, по словам коуча, формат «друзья с привилегиями» сопряжен с рядом неявных проблем. Часто один из партнеров изначально недостаточно честен с другим в вопросах чувств и на подобного рода отношения решается из-за влюбленности без взаимности. Однако, как правило, отличный секс по дружбе крайне редко развивается во что-то серьезное, что неизбежно приводит к страданиям одной из сторон из-за обманутых ожиданий, подчеркнула Коциамани.

Еще одна проблема «друзей с привилегиями» — неясность границ, продолжила специалистка. Она посоветовала перед началом отношений убедиться, что желания и ожидания обоих партнеров совпадают. Для этого необходимо четко установить границы и правила подобного рода отношений — это лучший способ избежать их нарушения в будущем.

Также, по словам Коциамани, стоит учитывать, что люди — не роботы и всегда существует риск, что у одного из «друзей с привилегиями» со временем могут появиться чувства и он захочет чего-то большего, чем просто секс без обязательств.

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