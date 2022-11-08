Сексолог назвала самые популярные женские эротические фантазии

Сексолог Путинцева рассказала, что женщины мечтают об интиме за деньги

Многие женщины мечтают об интиме за деньги, а также оказаться втроем в постели, рассказала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она назвала самые популярные и горячие эротические фантазии.

Сексолог призналась, что сначала хотела внести в свой рейтинг фантазий достижение оргазма. Но поняла, что это не просто мечта, а самая настоящая проблема, с которой к ней приходят на консультации.

Путинцева рассказала, опираясь на свой профессиональный опыт, что изнасилование и групповой секс являются самыми распространенными женскими фантазиями. По ее словам, сценарий допустимого в первом случае прописывается самой женщиной, а «насильник» должен быть ей симпатичен. Во втором случае женщина грезит о разнообразии и удовольствии, которое ей могу доставить не одна пара рук и губ (и не только), а сразу несколько.

По словам сексолога, многие женщины на практике реализовывают фантазию о сексе с девушкой. К этому их подталкивает желание оказаться на месте мужчины и или заняться особо чувственным сексом. Ведь понять женщину может только женщина.

Женщины, которые фантазируют о вуайеризме (подглядывании), описывают это как порно в реальной жизни. Такие фантазии включаются глядя на реальную сексуальную жизнь незнакомых людей Каролина Путинцева психолог-сексолог

То, что некоторые люди могут осуждать, для других является пределом сексуальных мечтаний, рассказала Путинцева. Так, одной из популярных фантазий является секс за деньги.

Но, по словам Путинцевой, только лишь фантазировать недостаточно для получения незабываемых эмоций. Нужно свои желания обсуждать с партнером. Если же женщина или ее избранник считают, что мысли и мечтания мешают интимной жизни с любимым человеком, то есть смысл обсудить сложившуюся ситуацию со специалистом.

Ранее Путинцева рассказала, почему мужчины симулируют оргазм. Она отметила, что причин тому может быть множество — от усталости и стресса, до нежелания заниматься сексом с женщиной, влечение к которой пропало.