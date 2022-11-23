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15:24, 23 ноября 2022Россия

Медведев высказался о запасах российского вооружения фразой «всем хватит»

Медведев призвал Запад и Киев не надеяться на истощение запасов ракет у России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о запасах российского вооружения фразой «всем хватит». Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, «враги продолжают внимательно калькулировать» пуски и запасы России. Однако они напрасно надеются на истощение российских возможностей. «Продолжение следует. Всем хватит!» — подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион» обсудил наращивание объемов поставки российским войскам высокоточного оружия.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военнослужащие уничтожили несколько единиц вооружения, поставленного Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам представителя ведомства, речь идет об одной батарее артиллерийских систем М777 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

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Сергей Истомин
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