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00:49, 23 ноября 2022Россия

В МВД раскрыли данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации

РБК: в октябре МВД России оформило чуть более 471 тысячи загранпаспортов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В октябре МВД России оформило чуть более 471 тысячи загранпаспортов, что на 48 тысяч больше по сравнению с сентябрем. Такие данные раскрыли в ведомстве, передает РБК.

В общей сложности с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 миллионы загранпаспортов — на треть больше аналогичного периода 2021 года. Однако рост числа выпущенных загранпаспортов в октябре стал исключением по сравнению с прошлыми годами. Так, после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает.

Однако, несмотря на рост по сравнению с предыдущим месяцем, октябрь не стал лидером по числу оформленных документов — число документов не превысило показатели марта, когда загранпаспорта получили 553 тысяч россиян.

При этом количество выданных за период с января по октябрь заграничных паспортов оказалось самым большим за последние три года, превысив количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году.

Ранее в ноябре россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации. Так, по словам заместителя главы МИД Евгения Иванова, порядок выдачи документа, а также основания для отказа регулируются федеральным законом и во время мобилизации не меняется.

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Марина Совина
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