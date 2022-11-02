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07:45, 2 ноября 2022Россия

Россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации

Замглавы МИД Иванов: изменений в порядок выдачи загранпаспортов во время мобилизации нет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Victor Lisitsyn/ Globallookpress.com

Заместитель главы МИД Евгений Иванов объяснил россиянам порядок выдачи заграничных паспортов в период проведения частичной мобилизации. Его слова приводит РИА Новости.

«Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Иванов уточнил, что порядок выдачи загранпаспортов, а также основания для отказа регулируются федеральным законом от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации — призыв велся с 21 сентября. Министр отчитался о мобилизации 300 тысяч человек. Впоследствии он сообщал, что в зону боевых действий отправили 87 из 300 тысяч призывников.

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Марина Совина
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