Названы четыре неподходящих для новогоднего корпоратива наряда

Модный редактор Филдсенд назвала корсет неуместным для новогоднего корпоратива нарядом

Британский модный редактор Клемми Филдсенд перечислила четыре наряда, которые не подходят для празднования новогоднего корпоратива. Соответствующий материал публикует The Sun.

Эксперт отнесла к неактуальным для торжества изделия с вырезами и V-образным декольте ниже середины груди. «Сексуальный образ отлично подходит для вечеринки с друзьями, но не для праздника на работе», — отметила она.

Помимо этого, журналистка назвала корсет неуместным предметом гардероба для данного мероприятия. По ее словам, некоторые коллеги могут принять его за нижнее белье. «В качестве альтернативы попробуйте топ с квадратным вырезом, который не так сильно облегает, однако тоже выглядит изящно и утонченно», — посоветовала Филдсенд.

Заключительными в списке автора материала стали одежда с разрезами до бедер и откровенные тематические костюмы. «Такие наряды могут позволить себе студенты или звезды на красной ковровой дорожке, но никак не сотрудники компаний на вечере с коллегами», — объяснила она.

Ранее в ноябре журналистка Надежда Стрелец назвала самую модную вещь для новогоднего корпоратива. По словам инфлюэнсера, востребованным предметом гардероба в преддверии новогодних вечеринок станут блестящие брюки. «Главный конкурент платью сегодня — блестящие брюки. Они могут быть из метализированной ткани, с пайетками, стразами или люрексом», — пояснила она.