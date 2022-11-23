На Украине сообщили об очередях на заправки по всей стране

«Страна»: в разных городах Украины водители выстроились в очереди на заправки

В разных городах Украины водители выстроились в очереди на заправках. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна».

Так, по данным издания, очереди наблюдаются в Виннице, Одессе и Киеве, люди заправляют автомобили, а также покупают топливо для генераторов.

Кроме того, очевидцы сообщают, что жители городов по всей Украине выстроились в очереди за питьевой водой в супермаркетах, а также у бюветов.