Боец ЧВК «Вагнер» назвал преимущество для российских военных перед украинскими

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что дождливая и ветреная погода играет на руку военным РФ

Боец ЧВК «Вагнер» в беседе с URA.RU назвал преимущество для российских военных перед украинскими в ходе проведения спецоперации.

Он отметил, что дождливая и ветреная осенняя погода играет на руку Вооруженным силам России.

«Например, сейчас плохо работает украинская артиллерия, часто меняется погода, ветер и дождь, поэтому трудно бить из орудий точно в цель — снаряды часто попадают в грязь и не взрываются», — пояснил боец ЧВК «Вагнер».

Он добавил, что в дождь сложнее летать беспилотникам, а грязь на дорогах затрудняет продвижение боевой техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение мотопехотной роте Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвигалась для атаки в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР) на купянском направлении.

