Участвовавший в СВО казак описал ощущения от попадания под многочасовой обстрел

Участвовавший в СВО казак Миненков заявил, что при обстрелах ВСУ «подлетал» в воздух

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) на Украине казачий атаман Анатолий Миненков заявил, что его подразделение за время пребывания на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) регулярно попадало под многочасовые обстрелы. Ощущения от нахождения под постоянным огнем противника он описал в беседе с изданием Metro.

По словам Миненкова, его подразделение хорошо подготовилось к возможным обстрелам и занимало позиции не в земляных траншеях, а в бетонированных укреплениях.

«Благодаря тому, что мы успели укрепить позиции бетоном, потерь было не так много. А выжить в обычных окопах было бы просто нереально», — рассказал он. По его словам, снаряды били в укрепления с такой силой, что человек невольно «подлетал» в воздух.

Когда бьет танк, ты даже лежа в блиндаже каждый раз подлетаешь сантиметров на 20. Удары реактивной артиллерией переносятся еще тяжелее. Человек после такого обстрела находится в подавленном состоянии, он словно пьяный. На него даже смотреть тяжело Анатолий Миненков казачий атаман, участник СВО

Миненков отметил, что даже после возвращения из зоны спецоперации в родной город, долго не мог привыкнуть к тому, что ему не нужно прятаться от снайпера или укрываться от возможного обстрела. По словам добровольца, эти переживания преследуют его и по ночам.

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