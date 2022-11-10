Российский солдат рассказал о своем опыте противостояния дрону ВСУ с гранатой

Сослуживец отбросившего гранаты с дрона ВСУ рассказал, что сам был в такой ситуации

Сослуживец российского солдата, отбросившего гранаты с дрона ВСУ, рассказал, что сам был в такой ситуации. Представившийся Кириллом военнослужащий рассказал KP.RU о своем опыте противостояния дрону Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гранатой.

Мужчина сообщил изданию, что сам оказался в такой ситуации летом этого года в окопах под Харьковом. Всего, по словам Кирилла, гранаты падали на него с дронов трижды.

«Первый раз я был на посту, она взорвалась недалеко от моей позиции. Второй случай произошел на позиции пулеметчика — граната тоже рядом разорвалась. (...) А в третий раз мне не повезло. В окопе нас было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 и упала между нами. Я схватил ее и выкинул», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что в последнем из описанных эпизодов ему не повезло — после того как он отбросил снаряд ВСУ, граната взорвалась в воздухе, и солдат получил контузию и осколочное ранение. Его направили на лечение и комиссовали.

По словам солдата, чтобы успеть отбросить гранату, нужно иметь стальные нервы и ловкость.

«Это адреналин, страх и удача, а еще умения (...). Граната разрывается примерно через пять секунд, летит с дрона она секунды 2-3. У тебя остается две секунды ее выбросить — в лучшем случае. Такому, конечно, нас не обучали», — подытожил он.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором россиянин дважды отбросил прилетающие к нему гранаты с украинского коптера. Его сослуживцы сообщили, что пехотинец жив и давно выздоровел.