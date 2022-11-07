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17:38, 7 ноября 2022Россия

Несколько раз отбросивший гранаты ВСУ российский солдат выжил

«МК»: несколько раз отбросивший падающие гранаты ВСУ солдат выжил

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский солдат, который дважды отбился от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжил, пишет MK.RU.

Выяснилось, что боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил России столкнулся с коптером в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. В беседе с изданием сослуживцы мужчины рассказали, что несмотря на разные дискуссии, военнослужащий жив и давно выздоровел.

Ранее в сети появилось видео, на котором солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. Видеозапись закончилась после третьей неудачной попытки украинских военных, поэтому журналисты предположили, что шансы на то, что россиянин выжил, крайне велики.

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Варвара Кошечкина
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