Несколько раз отбросивший гранаты ВСУ российский солдат выжил

«МК»: несколько раз отбросивший падающие гранаты ВСУ солдат выжил

Российский солдат, который дважды отбился от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжил, пишет MK.RU.

Выяснилось, что боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил России столкнулся с коптером в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. В беседе с изданием сослуживцы мужчины рассказали, что несмотря на разные дискуссии, военнослужащий жив и давно выздоровел.

Ранее в сети появилось видео, на котором солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. Видеозапись закончилась после третьей неудачной попытки украинских военных, поэтому журналисты предположили, что шансы на то, что россиянин выжил, крайне велики.

