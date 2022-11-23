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13:48, 23 ноября 2022Россия

«Оперативную паузу» в конфликте на Украине объяснили

Эксперт Рожин заявил, что «оперативная пауза» в конфликте на Украине долго не продлится

Фото: Reuters

Формальная «оперативная пауза» в боевых действиях на Украине долго не продлится. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин, комментируя ход конфликта в беседе с военным корреспондентом Юрием Котенком.

«Фронт в ноябре встал по объективным причинам. ВС РФ копят силы на зимнюю кампанию, и это вполне сознательный выбор, сделанный еще в октябре», — объяснил он.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в свою очередь пытались развить достигнутые успехи, что привело к израсходованнию резервов, и операции на сватовском и краснолиманском направлениях уже давно вошли в фазу насыщения, а издержки не окупаются достигнутыми результатами.

Рожин также отметил, что ведение боевых действий затрудняет ухудшившаяся погода — это ощущают все. «Можно ожидать, что зимой боевые действия интенсифицируются, причем наступать будут пытаться обе стороны. Под эти задачи сейчас наращивают возможности не только ВС РФ, но и ВСУ. Так что данная формальная "оперативная пауза" долго не продлится», — спрогнозировал он.

Ранее Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что дождливая и ветреная осенняя погода играет на руку Вооруженным силам России. Он добавил, что в дождь сложнее летать беспилотникам, а грязь на дорогах затрудняет продвижение боевой техники.

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Варвара Кошечкина
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