Появились новые подробности загадочной смерти туристки в люксовом отеле Мексики

New York Post: друзья избили американку на отдыхе в Мексике и отказались от госпитализации

Туристка из Северной Каролины, которая умерла при загадочных обстоятельствах в номере люксового отеля в Мексике, оставалась в сознании на протяжении трех часов после приезда врача. Новые подробности случившегося, предоставленные полицией, появились в распоряжении New York Post.

Как уточняет издание, согласно свидетельству о смерти, американка Шанквелла Робинсон (Shanquella Robinson) умерла в течение 15 минут после того, как получила травму спинного мозга во время отдыха в Fundadores Beach Club в курортном городе Сан-Хосе-дель-Кабо.

Однако позже стало известно, что на место происшествия прибыла местный врач Каролина Беатрис Орнелас Гутьеррес (Karolina Beatriz Ornelas Gutiérrez), которая находилась с пострадавшей девушкой почти три часа, прежде чем она скончалась. Доктор рассказала, что у Робинсон были «стабильные жизненные показатели», но организм был обезвожен и она не могла говорить.

После этого Гутьеррес заявила друзьям девушки, вызвавшим скорую, что туристке необходима госпитализация, но приятели Робинсон настояли на том, чтобы она осталась в отеле. Спустя час у пострадавшей случился короткий припадок, а затем ее состояние резко ухудшилось, и сердце американки перестало биться.

Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать путешественницу, однако безуспешно. Семья Робинсон предполагает, что девушка умерла в результате нападения, которое было подстроено ее приятелями. Сестра погибшей сообщила, что ее родственники продолжат добиваться справедливости в этом деле.

Ранее в ноябре в сети появился ролик, на котором видно, как друзья жестоко избивают 25-летнюю Робинсон в номере отеля Fundadores Beach Club в Мексике. Темноволосая девушка наносит удары по голове и сильно толкает американку, после чего туристка падает на пол. Позже друзья позвонили матери Робинсон и заявили, что она плохо себя чувствует, поскольку выпила слишком много алкоголя.