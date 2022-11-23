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13:20, 23 ноября 2022Россия

Появились подробности об уволившемся и уехавшем в зону СВО российском мэре

Отправившийся в зону СВО мэр Читы Сапожников выехал в окружной учебный центр
Александр Сапожников

Александр Сапожников. Кадр: телеграм-канал «Александр Сапожников»

Мэр Читы Александр Сапожников, который уволился со своего поста и отправился в зону специальной военной операции (СВО), выехал в окружной учебный центр, где формируется очередное воинское формирование из мобилизованных и добровольцев. Подробности раскрыл губернатор Забайкальского края Александр Осипов, передает KP.RU.

Там мэр российского города будет работать «над восстановлением навыков». «Ну он их и не терял, честно говоря, он этим занимался постоянно», — рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что его не удивил поступок Сапожникова. «Именно эти качества характера Александра Михайловича — безусловное служение стране и людям — были причиной, по которой он был назначен мэром Читы», — подчеркнул Осипов, добавив, что градоначальник рос без родителей, вместе с женой в настоящее время воспитывает своих и приемных детей.

Губернатор добавил, что постоянно посещает центр, где готовят мобилизованных. Власти внимательно следят за оснащением военнослужащих, уточнил он. «Даже в подготовке военной техники мы готовы принимать участие», — отметил он.

Ранее стало известно, что Сапожников официально оставил свой пост и решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). «Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков», — заключил мэр города.

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Сергей Истомин
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