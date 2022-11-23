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17:41, 23 ноября 2022Бывший СССР

Путин поздравил Токаева с победой на выборах

Президент Путин поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане

Фото: Пресс-служба президента Казахстана / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы государства, пишет РИА Новости.

В ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности российский лидер заявил, что эффективность мероприятий в рамках ОДКБ, а также январская миротворческая операция организации в Казахстане помогли стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике.

«Касым-Жомарт Кемелевич выражал признательность за оказанную поддержку и подставленное плечо, и, пользуясь случаем, еще раз поздравляю его с убедительной победой на выборах», — заявил Путин, пожелав Токаеву осуществить все намеченные преобразования.

Ранее действующий президент Казахстана победил на внеочередных выборах главы республики. Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента. Инаугурация Токаева состоится 26 ноября.

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Варвара Кошечкина
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