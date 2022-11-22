Названа дата инаугурации президента Казахстана

Инаугурация президента Казахстана Токаева состоится 26 ноября

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана назвали дату проведения официальной церемонии вступления в должность президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщает «КазТАГ».

Как заявили в ЦИК, инаугурация Токаева состоится 26 ноября.

Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана победил на выборах главы республики. Как заявил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.