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08:56, 22 ноября 2022Бывший СССР

Названа дата инаугурации президента Казахстана

Инаугурация президента Казахстана Токаева состоится 26 ноября

Фото: Kazakhstan's President Press Office / AP

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана назвали дату проведения официальной церемонии вступления в должность президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщает «КазТАГ».

Как заявили в ЦИК, инаугурация Токаева состоится 26 ноября.

Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана победил на выборах главы республики. Как заявил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, Токаев набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента.

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Георгий Нестеров
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