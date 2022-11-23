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14:14, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Популярный комик раскрыл изнанку создания шоу «Прожарка»

Комик Косицын заявил, что юмористы помогают друг другу писать шутки для шоу «Прожарка»

Кадр: DatoKadze / Youtube

Известный российский комик Роман Косицын, участвующий в юмористическом проекте «Прожарка» на телеканале ТНТ4, раскрыл изнанку создания шоу. В подкасте «Авторитет мысли» на YouTube он заявил, что комики помогают друг другу писать шутки.

«Мы садимся с кем-нибудь и разгоняем шутки. Нет такого, что я сам [сел] за ноутбук и все шутки эти написал», — рассказал Косицын. Вместе с тем он подчеркнул, что участники проекта не выступают с чужим материалом.

Помощь коллег в написании шуток для «Прожарки», по его словам, точно присутствует. «Но это обычно один-два человека», — добавил комик.

В октябре ТНТ4 объявил, что юморист Андрей Бебуришвили сменит на посту ведущего «Прожарки» коллегу Илью Соболева. Причина, по которой Соболев перестал занимать эту должность, не называлась.

Юмористический проект «Прожарка» выходит с 2018 года. В шоу ведущий и приглашенные комики высмеивают известного гостя.

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Маргарита Щигарева
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