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14:45, 12 октября 2022Интернет и СМИ

Назван новый ведущий популярного юмористического шоу

Стендап-комик Андрей Бебуришвили стал новым ведущим юмористического шоу «Прожарка» на ТНТ4

Фото: Страница Андрея Бебуришвили во «ВКонтакте»

Ведущим юмористического шоу «Прожарка» на канале ТНТ4 станет резидент Comedy Club и популярный стендап-комик Андрей Бебуришвили, который заменит на этом посту комика Илью Соболева. Нового ведущего называет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Я надеюсь, что зрители по достоинству оценят и возвращение к оригинальному оформлению студии, потому что лучшие выпуски были записаны именно в этих декорациях. И с моим участием, само собой», — сказал Бебуришвили.

Новый сезон «Прожарки» выйдет в эфир 17 октября. Ожидается, что в новом сезоне комик выступит еще и как специальный гость, который будет «прожаривать» резидента Comedy Club Демиса Карибидиса.

В декабре 2021 года Соболев рассказал о конфликте с Бебуришвили. По словам комика, коллега поссорился с ним, так как в их монологах оказалась одинаковая шутка.

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Денис Савосин
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