Популярный комик с ТНТ рассказал о конфликте с коллегой

Бывший резидент Comedy Club на ТНТ и ведущий шоу «Прожарка» на ТНТ4 Илья Соболев назвал причину конфликта со стендап-комиком Андреем Бебуришвили. Соболев рассказал, что коллега поссорился с ним, так как в их монологах оказалась одинаковая шутка. Об этом комик заявил в интервью YouTube-блогеру Карену Адамяну.

Соболев объяснил, что у комиков существует практика делиться с коллегами списком шуток в случае, если у автора достаточно своего материала. В таком случае разрешается воспользоваться чужими наработками и использовать его в своих монологах. «Из этого списка я взял себе шутку. А Андрюха (Андрей Бебуришвили — прим. "Ленты.ру"), видимо, этого не увидел и взял эту же шутку себе в материал, в свой монолог. Никакого не было умысла его обделять. Так наложилось просто», — сказал Соболев.

По словам комика, Бебуришвили обиделся на него, углядев в его действиях умысел. «[Бебуришвили] сказал, что я специально это сделал. Но я не специально. Андрюх, ты зря на меня так обиделся два года назад», — обратился к коллеге Соболев.

Ранее Бебуришвили вспомнил историю о провальном выступлении его команды КВН «Оптимус Прайм». Юморист вспомнил, как один из членов команды забыл важное слово и испортил весь номер.