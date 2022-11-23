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16:09, 23 ноября 2022Ценности

Роберт Дауни-младший побрился налысо

Актер Роберт Дауни-младший посетил премию Governors Awards в Лос-Анджелесе лысым

Фото: Dave Starbuck / Globallookpress.com

Американский актера, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший побрился налысо и удивил фанатов. Соотвествующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетил красную ковровую дорожку премии Governors Awards в Лос-Анджелесе, США. Звезда киноленты «Железный человек» выбрал для мероприятия классический черный костюм, галстук и белую рубашку.

Поклонники не оценили преображение актера, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Расслабьтесь, ребята. Он просто побрился для съемок», «Что стало с твоими волосами? Пожалуйста, верни их обратно», «Почему ты лысый?», «Роберт, вам не кажется, что вы что-то забыли? Например, волосы», «Скучаю по волосам [Тони] Старка», — высказывались они.

По информации издания Newshub, Дауни-младший сменил имидж ради роли в новом сериале «Сочувствующий» по мотивам одноименного романа вьетнамско-американского профессора и писателя Вьет Тхань Нгуена. В 2016 году произведение было удостоено Пулитцеровской премии.

В августе голливудский актер и кинорежиссер Николас Кейдж также сменил имидж. Актриса Морганна Брама опубликовала в соцсетях снимок знаменитости, на котором он запечатлен с волосами ярко-красного цвета. При этом на кадре видно, что Кейдж отрастил бороду и усы, но не стал окрашивать их в тон своей новой прически.

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Мария Винар
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