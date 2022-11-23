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16:01, 23 ноября 2022Экономика

Дерипаску перестали смешить решения Центробанка

Дерипаску перестали смешить решения Центробанка по поводу курса рубля

Фото: Shutterstock

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале признался, что его перестали смешить решения Центробанка по вопросам денежно-кредитной политики.

Комментируя слова зампреда Банка России Алексея Заботкина о том, что текущий курс рубля отражает первоочередные потребности экономики, бизнесмен написал: «Смешно ... или ... уже не смешно. Запутался я с ними».

Представитель регулятора указал, что крепким рубль остается из-за состояния платежного баланса. Кроме того, в настоящее время такой курс способствует покупке нового оборудования и новых комплектующих, а также выстраиванию новых логистических цепочек, ставших для российского бизнеса гораздо дороже после введения западных санкций.

Ранее Дерипаска предупредил, что если Россия не начнет развивать собственные транспортные коридоры, расчетную систему, диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю, то окажется на обочине истории. Признаком такого развития событий он назвал усиление влияния Европы в Средней Азии.

Бизнесмен активно требует изменить денежно-кредитную политику страны, чтобы ее центром стала не борьба с инфляцией, а дешевые кредиты для бизнеса. По его мнению, без этого все инициативы по развитию российской экономики пойдут прахом. «Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом», — утверждал Дерипаска в конце октября.

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Платон Щукин
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