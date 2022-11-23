Психолог предупредила об опасности замалчивания конфликтов в отношениях

Психолог Арматедж: обсуждение конфликтов поможет избежать точки невозврата в отношениях

Замалчивание конфликтов и токсичное поведение губительны для отношений, так как приводят к накоплению обид между партнерами и, как следствие, к расставанию, предупредила психолог, психотерапевт Келли Арматедж. О важности своевременного обсуждения любых трудностей она сообщила изданию Mirror.

Арматедж указала, что сами по себе конфликтные ситуации и проблемы в семье не представляют опасности, если они сразу же открыто обсуждаются и решаются партнерами. Однако, если уклоняться от разговора слишком долго, обида и боль будут продолжать накапливаться, и отношения приблизятся к точке невозврата, после которой избежать расставания будет практически невозможно.

Психолог посоветовала партнерам следить за своим поведением и по возможности стараться быть чуткими к потребностям друг друга. «Ситуация может перерасти в критическую, если одни и те же конфликты или паттерны поведения повторяются постоянно. Тогда боль становится все сильнее, и в какой-то момент болевой порог будет достигнут. Если это произойдет, отношениям конец», — отметила Арматедж. Она добавила, что в этом случае не поможет спасти брак даже сильное желание одного из партнеров.

Парам, которые испытывают трудности с обсуждением конфликтных ситуаций между собой, Арматедж посоветовала обратиться к семейному психологу. По ее словам, в большинстве случаев помощь профессионала поможет нормализовать отношения и избежать развода.

Ранее клинический психолог Алена Нижнева назвала признаки, которые могут свидетельствовать о токсичных отношениях с человеком. По ее словам, тревожным сигналом могут служить постоянная усталость, раздражение, грусть и обида, поскольку токсичные отношения доставляют эмоциональный и физический дискомфорт.