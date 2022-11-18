Россиянам назвали признаки токсичных отношений

Психолог Нижнева: усталость после общения может служить признаком токсичных отношений

Клинический психолог Алена Нижнева назвала признаки, которые могут свидетельствовать о токсичных отношениях с человеком. О них она рассказала «Известиям».

По словам специалиста, иногда люди испытывают негативные эмоции после встречи с кем-либо. Усталость, раздражение, грусть и обида могут служить тревожным сигналом, поскольку токсичные отношения доставляют эмоциональный и физический дискомфорт, указала она. Кроме того, если на протяжении нескольких следующих дней после общения внимание человека расфокусировано, у него отмечается нехватка сил для привычной деятельности, а его мысли зациклены на действиях или словах собеседника, то это также может являться признаком нездоровых отношений.

Чтобы распознать токсичное поведение в вашу сторону, необходимо прислушиваться ко внутренним ощущениям в момент общения, добавила психолог. К классическим проявлением токсичности она отнесла попытку человека убедить собеседника в том, что его эмоции неправильные. Непрошенные советы и комментарии, неуместные шутки и обесценивание чужих достижений также служат поводом насторожиться. В таких ситуациях специалист посоветовала открыто говорить собеседнику о своих чувствах. В случае отсутствия какой-либо ответной реакции, следует задуматься о целесообразности продолжения подобных отношений, резюмировала Нижнева.

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