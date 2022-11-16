Психолог перечислила десять помогающих оценить отношения в паре вопросов

Daily Mail: психолог назвала 10 вопросов, на которые любящие партнеры должны знать ответ

Психолог, специализирующаяся на консультации пар, из Лос-Анджелеса, США, назвала десять вещей, которые партнеры обязательно должны знать друг друге. Ее слова приводит Daily Mail.

34-летняя Лорен Консул объяснила, что важно знать на первый взгляд малозначительные детали про партнера и его предпочтения. По мнению психолога, обсуждение нейтральных тем значительно улучшает коммуникацию в паре. Она убеждена, что людям, которые привыкли общаться со своими избранниками о простых вещах, гораздо легче обсуждать более серьезные вопросы.

Консул перечислила вопросы, которые могут помочь оценить отношения в паре: «Спросите себя, каким способом приготвленные яйца предпочитает партнер. Задайтесь вопросом, что он считает крупной покупкой и о какой работе мечтал в начальной школе. Представьте, что вы идете в бар и приходите на встречу раньше вашего партнера. Как вы думаете, что он попросил бы вас заказать для него?». Она добавила, что по-настоящему любящие друг друга люди замечают такие мелочи, и, если человек не может дать ответ на эти вопросы о своей половинке, стоит задуматься о том, чтобы уделять партнеру больше внимания.

Также психолог посоветовала задаться вопросами, как часто избраннику нравится заниматься сексом, чего он стесняется, любит ли он, когда вы с ним флиртуете и как именно. Помимо этого, полезно знать, что вызывает у партнера стресс прямо сейчас, какой признак сильнее всего передает, что он переживает, а также, как он любит вешать рулон туалетной бумаги: линией отрыва к стене или от стены.

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