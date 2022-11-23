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12:12, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

Тодоренко проиграла в суде российской писательнице

Останкинский суд отказал ведущей Тодоренко в удовлетворении иска к писательнице Мишиной
Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная телеведущая Регина Тодоренко проиграла иск о защите чести и достоинства, поданный против писательницы из Санкт-Петербурга Дарины Мишиной и других ответчиков. Информация об этом опубликована на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно карточке дела, телезвезда подала иск против Мишиной, а также АО «Издательский дом "Комсомольская правда"», ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и журналистки издания Ангелины Шарыповой. Однако 22 ноября Останкинский районный суд отказал в его удовлетворении.

Как отмечает «Фонтанка», ведущая требовала с каждого из ответчиков по два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Поводом же для обращения в суд послужил материал «Комсомольской правды» о претензиях Мишиной к Тодоренко. В нем российская писательница заявляла, что два года работала над книгой для Тодоренко, однако затем менеджер ведущей разорвал сотрудничество.

О том, что Тодоренко обратилась в суд с иском против Мишиной, стало известно в сентябре. Уточнялось, что помимо компенсации телеведущая требовала удаления одной из статей в СМИ.

Интервью «Комсомольской правды» с Мишиной вышло в январе. В нем утверждалось, что за работу над книгой Тодоренко писательница не получила гонорар. Пиар-менеджер телеведущей в комментарии изданию заявила, что Мишина была одним из кандидатов на работу в проекте, однако в итоге для написания книги выбрали других авторов.

Маргарита Щигарева
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