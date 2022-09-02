Тодоренко подала в суд на начинающую писательницу из Санкт-Петербурга Дарину Мишину

Телеведущая Регина Тодоренко подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к начинающей писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной. Исковое заявление поступило в суд 8 августа, но СМИ обратили на него внимание 2 сентября.

По данным Mash, Тодоренко решила отсудить у автора своей книги восемь миллионов рублей. Кроме того, телеведущая требует удалить одну из статей о конфликте.

Ранее Мишина в соцсетях обвинила Тодоренко в том, что она не оплатила ее писательскую работу. Кроме того, девушка заявила, что ведущая хотела присвоить ее идеи. По словам писательницы, она два года работала вместе с Тодоренко над созданием детской книги. Однако затем менеджер знаменитости разорвал сотрудничество и отказался оплачивать работу. Мишина заявила, что представитель телеведущей сообщил, что для проекта нашли других исполнителей, а поскольку контракт заключен не был, то писательница не получит гонорар.

Менеджер Тодоренко отрицает обвинения Мишиной в том, что ведущая присвоила ее труды. По словам представителя Тодоренко, идея книги принадлежит самой ведущей, а наработки Мишиной в книге использовать не планируют. Менеджер утверждает, что Тодоренко дала тендерное задание нескольким авторам, чтобы найти людей, с которыми она в дальнейшем будет сотрудничать.