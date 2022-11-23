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16:17, 23 ноября 2022Бывший СССР

В Приднестровье пропал свет

МВД Приднестровья сообщило о перебоях с подачей электричества по всей стране

Фото: Shutterstock

Из-за аварии в системе электроснабжения по всей территории Приднестровья пропал свет. Об перебоях в подаче электроэнергии сообщили представители МВД республики, передает ТАСС.

Отмечается, что на территории республики отсутствует свет в жилых домах, предприятиях, а также на объектах коммунального хозяйства. Не работают светофоры и уличное освещение.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в стране произошли массовые отключения электроэнергии. По словам политика, часть районов страны остались без света из-за обстрелов украинских объектов инфраструктуры. «Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подключения к электричеству», — отметил он.

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Алевтина Запольская
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