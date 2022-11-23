В Молдавии произошли массовые отключения электроэнергии

Вице-премьер Молдавии Сыпну: Кишинев и ряд районов страны остались без электричества

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил в Telegram, что в стране произошли массовые отключения электроэнергии.

По словам политика, часть районов страны остались без света из-за обстрелов украинских объектов инфраструктуры. «Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением подключения к электричеству», — отметил он.

Похожая ситуация была в республике 15 ноября, уточнил Спыну. Тогда поставки электроэнергии прекратились из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи на фоне ракетного обстрела энергетической инфраструктуры на Украине.