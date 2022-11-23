Популярная ведущая назвала недостаток российского ТВ

Ведущая Летучая заявила, что на российском ТВ ей не хватает просветительских программ

Популярная ведущая Елена Летучая назвала недостаток российского телевидения. В видео, доступном на YouTube, она рассказала, что на отечественном ТВ ей не хватает просветительских передач.

По мнению Летучей, российскому телевидению не хватает многих программ. «Мне лично не хватает просветительских, интересных передач про животных», — отметила она. Телеведущая добавила, что очень любит смотреть документальные фильмы о животных, а также передачи про интересные явления, о которых ранее она не знала.

«Я считаю на телевидении также не хватает какого-нибудь классного шоу с моим участием в качестве ведущей», — пошутила Летучая. Она также отметила, что сейчас телеканалы боятся запускать новые крупные проекты. «Я надеюсь, что у нас наступит чуть-чуть другое время, и будут еще классные, качественные программы разного формата, которые мы будем смотреть», — заключила она.

Ранее Летучая ответила на вопрос о том, могла бы она снова стать ведущей в шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Она заявила, что не намерена возвращаться в передачу, так как телеканал для нее «закрыт как плацдарм для работы на телевидении».