Известный комик назвал впечатлившую его особенность США

Комик Косицын рассказал, что в США его впечатлила бурная реакция афроамериканцев на юмор

Известный российский комик Роман Косицын поделился впечатлениями от стендап-шоу, которое он посетил в США, и рассказал, что его очень впечатлила реакция афроамериканцев на юмор. Подробности он раскрыл в подкасте «Авторитет мысли», запись которого доступна на YouTube.

Косицын отметил, что летом побывал в Нью-Йорке. Там он посетил концерт популярных в США комиков Криса Рока и Кевина Харта, на разогреве у которых выступал их коллега Дейв Шапелл.

«Конечно, как афроамериканцы реагируют на комедию, это какой-то отдельный вид искусства», — поделился юморист. Как уточнил комик, они особенно бурно откликались на слова юмористов, эмоционально выкрикивали и громко хлопали в ладоши. «Какая-то эйфория невероятная», — описал он поведение темнокожих зрителей.

Говоря о своих впечатлениях от выступления, юморист также рассказал, что на концерте понял не все услышанное. В частности, по его словам, Кевин Харт говорил «на каком-то местном диалекте», из-за чего ему не удавалось уловить смысл его слов.

Ранее Косицын назвал различие между аудиторией на концертах в Москве и других российских городах. Он выразил уверенность в том, что московские зрители более требовательны.