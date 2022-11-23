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12:21, 23 ноября 2022Россия

Союзные силы ликвидировали технику ВСУ

Рогов заявил о ликвидации техники ВСУ, обстреливающей Энергодар

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Союзные силы ликвидировали обстреливающую Энергодар технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС (атомной электростанции — прим. «Ленты.ру»). Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]», — сообщил он.

По словам Рогова, необходимо понимать, что это не единственные точки, украинские военные меняют позиции. Когда туда прибыла техника — «она была накрыта», добавил он. При этом Рогов не уточнил, в какой момент вооружение было уничтожено, его тип и количество.

Ранее Минобороны России заявило, что Украина продолжила провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. По информации ведомства, в течение 21 ноября артиллерия ВСУ выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне станции. В министерстве отметили, что огонь велся из подконтрольного Киеву населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

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Кристина Есикова
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