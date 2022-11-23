Одна категория россиян получит право на дополнительные выходные

Госдума приняла закон о праве родителей детей-инвалидов на дополнительные выходные

В Госдуме приняли закон для поддержки родителей детей-инвалидов — эта категория россиян получит право на дополнительные оплачиваемые выходные. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Государственной Думы в среду, 23 ноября.

«Однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых имеет один из родителей (опекун, попечитель) в данном календарном году», — сказано в пояснительной записке.

Уточняется, что эти дни могут формироваться как за счет накопления, так и в результате переноса с последующих периодов в течение одного календарного года. В результате родители смогут накапливать дополнительные выходные и использовать их в качестве полноценного отпуска.

По действующей норме Трудового кодекса допускается брать только четыре выходных ежемесячно. В случае использования более четырех дней подряд график предоставления выходных будет согласовываться с работодателем.

21 ноября сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря может стать выходным днем на федеральном уровне. По словам его авторов, в этот день многие россияне берут отгулы или оформляют отпуска, а трудовые функции выполняются не в полном объеме.