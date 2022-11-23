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15:23, 23 ноября 2022Мир

Россия призвала к обеспечению ядерной безопасности на фоне обстрелов ЗАЭС

Постпред России в Вене: нужно принять меры по ядерной безопасности из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На фоне продолжающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нужно срочно принять меры по обеспечению ядерной безопасности. К этому призвал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова передает ТАСС.

«Как долго продлятся консультации по созданию там "зоны защиты", предсказать трудно, поскольку не все зависит от секретариата МАГАТЭ и России», — отметил дипломат. Он также напомнил о необходимости конструктивного вклада в решение этой проблемы со стороны Украины, которого пока нет.

Ульянов отметил, что конкретики по возможным шагам пока нет. «Но можно уверенно сказать, что предполагаемые меры точно не поставят под сомнение контроль России над ЗАЭС», — добавил он.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев в Стамбуле провели переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС. В российской компании подчеркнули, что стороны договорились продолжить взаимодействие.

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Виктория Кондратьева
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