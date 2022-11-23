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12:02, 23 ноября 2022Мир

МАГАТЭ обсудило с «Росатомом» создание защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси и глава «Росатома» Лихачев обсудили создание защитной зоны вокруг ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев в Стамбуле провели переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, передает РИА Новости.

В МАГАТЭ также заявили, что агентство во главе с Гросси активизирует усилия по созданию зоны ядерной безопасности на ЗАЭС после того, как вооруженные силы Украины 19 и 20 ноября нанесли удары по электростанции.

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«Была подробно обсуждена обстановка на Запорожской АЭС и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности станции. В этой связи была отмечена оперативная реакция МАГАТЭ на массированные обстрелы станции, имевшие место 20 ноября», — говорится в сообщении Росатома. В компании подчеркнули, что стороны договорились продолжить взаимодействие.

Отмечается также, что на встрече в Стамбуле также присутствовал глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС. По его мнению, украинские власти считают допустимым небольшой ядерный инцидент. Лихачев подчеркнул, что авария на электростанции может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.

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Глеб Бажуткин
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