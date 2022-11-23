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16:44, 23 ноября 2022Россия

В Госдуме назвали дымовой завесой для преступлений Киева резолюцию ЕП по России

Депутат Слуцкий назвал дымовой завесой для преступлений Киева резолюцию ЕП по России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Резолюция Европарламента (ЕП) о признании России страной-спонсором терроризма является дымовой завесой для реабилитации военных преступлений киевского режима. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что резолюцию быстро приняли после того, как западные СМИ начали публиковать информацию о расстреле российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины.

Сама резолюция, объяснил депутат, не имеет никакой юридической силы. При этом ее основной целью является недопущение «снижения градуса демонизации России».

«По сути, это Европарламент — непосредственный политический "спонсор" террористической и укрофашисткой хунты в Украине. Россия же, наоборот, ведет борьбу с международным терроризмом в различных точках планеты», — добавил Слуцкий.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Резолюция была принята в ходе голосования членов ЕП. В документе представлен перечень обвинений в адрес России, причем связанных не только со специальной военной операцией на Украине.

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Никита Абрамов
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