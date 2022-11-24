В США заявили об истощающихся запасах боеприпасов для Украины

Politico: поставки Украине истощают запасы боеприпасов на Западе неумолимыми темпами

США и Европа отдают Киеву все большую и большую часть собственных запасов боеприпасов из-за их существенного расхода Вооруженными силами Украины (ВСУ), пишет Politico.

«Запад ищет способы увеличить производство противотанкового оружия и новых средств противовоздушной обороны и глубже влезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку украинцы выпускают от пяти тысяч до шести тысяч снарядов в день по укрепленным российским позициям на юге», — пишет издание.

По данным издания, правительства западных стран «от Оттавы до Осло» пытаются придумать, как быстрее закупать и создавать новое оружие, поскольку конфликт на Украине неумолимыми темпами истощает их запасы.

«Способность оборонной промышленности удовлетворять потребности западных стран в вооружении в краткосрочной перспективе вызвала серьезную озабоченность во время последнего саммита НАТО в Брюсселе в октябре», — говорится в материале.

Ранее в США указали на ссору могущественных стран Европы из-за конфликта на Украине. Обозреватель Каролин де Грюйтер в своей статье для журнала Foreign Policy отметила, что украинский конфликт выявил глубокие стратегические разногласия между Францией и Германией.