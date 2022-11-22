В США указали на ссору могущественных стран Европы из-за Украины

Журналистка FP Грюйтер: конфликт на Украине рассорил Францию и Германию как никогда прежде

Обозреватель из США Каролин де Грюйтер в своей статье для журнала Foreign Policy указала на ссору, возникшую между могущественными странами Европы — Францией и Германией — из-за конфликта на Украине.

Как пишет журналистка, конфликт выявил глубокие стратегические разногласия между Францией и Германией, рассорив их как никогда прежде. Де Грюйтер обращает внимание на то, что Париж критикует Берлин за самостоятельные действия и односторонние инициативы без координации с Францией, что нарушает хрупкое равновесие между двумя странами.

Журналистка считает, что с годами отношения Парижа и Берлина становились все более «несбалансированными», а украинский конфликт обострил «основополагающее расхождение» между Францией и ФРГ, «вызвав трения у обеих сторон».

Автор материала отмечает, что сейчас у Берлина две «головные боли». Первая заключается в том, что немецкая модель экономического роста находится под угрозой как из-за санкций против России, так и из-за резкого сокращения поставок энергоресурсов. «Второй головной болью Германии» стало осознание того, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО.

Также де Грюйтер сослалась на статью французского экономиста Жака Аттали о том, что между странами возникло «разногласие долгосрочных стратегических интересов». Он считает, что «война между Францией и Германией снова становится возможной».

Ранее отношения Шольца и Макрона были названы ледяными. Сообщалось, что подтверждением этому является отсутствие совместного выступления лидеров стран в прессе. Французский лидер критиковал немецкого коллегу за решение выделит дополнительное финансирование на энергосферу Германии.

