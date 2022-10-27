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02:02, 27 октября 2022Мир

Отношения Шольца и Макрона назвали ледяными

Politico назвало ледяными отношения канцлера ФРГ Шольца и президента Франции Макрона

Фото: Reuters

Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем ледяные, лидеры двух стран даже не имеют смелости провести совместную пресс-конференцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Издание указывает, что, в то время как французские и немецкие помощники говорят, что встреча прошла хорошо, отсутствие совместного выступления в прессе говорит об обратном. «Отношения между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой», — отмечает Politico.

По информации издания, правительство Франции было раздражено известием о том, что Шольц планирует без Макрона посетить Пекин на следующей неделе для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, последнее время лидеры двух стран спорили о том, как справиться с энергетическим кризисом, преодолеть бессилие Европы в области обороны и лучше всего вести себя с Пекином.

Ранее Макрон возмутился тем, что канцлер Шольц позаботился об энергосфере своей страны без консультаций с властями Франции.

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Марина Совина
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