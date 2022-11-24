Топ-менеджеры «Билайна» договорились о выкупе компании у нидерландского холдинга

Топ-менеджеры «Билайна» объявили о сделке по выкупу компании у европейского холдинга VEON

Нидерландская группа VEON согласилась продать российский бизнес, частью которого является «ВымпелКом», владелец бренда «Билайн», руководству компании во главе с генеральным директором Александром Торбаховым. Об этом говорится в сообщении на сайте «Билайна».

Предполагается, что сделку завершат к 1 июня 2023 года. Европейский холдинг получит 130 миллиардов рублей (чуть более 2 миллиардов евро по текущему курсу). В пресс-релизе подчеркивается, что новые владельцы намерены сохранить курс развития «Билайна», для его партнеров и клиентов никаких изменений не будет.

«Команде топ-менеджмента в лице меня, Светланы Кирсановой, Максима Зайкова, Валерия Шоржина и Рената Насретдинова удалось сформировать наиболее сбалансированное предложение для группы Veon, что обеспечило его победу в конкурентном процессе», — подчеркнул Торбахов.

В свою очередь генеральный директор группы Veon Каан Терзиоглу подчеркнул, что продажа российского бизнеса руководству «ВымпелКома» стала наиболее оптимальным решением.

«Veon будет стремиться к тому, чтобы сделка прошла максимально гладко для всех сотрудников и клиентов в России, без снижения качества предоставляемых услуг», — пообещал он.

О готовности рассмотреть предложения по продаже российского бизнеса Veon объявил в начале ноября. В «ВымпелКоме» указывали, что процесс не скажется на оперативной деятельности и планах компании, а через схожие изменения в управлении прошли многие компании.

Группа Veon основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым, скончавшимся в декабре прошлого года. Она зарегистрирована на Бермудских островах, а ее штаб-квартира расположена в Амстердаме. Холдингу принадлежат активы в Азии, Африке и странах СНГ.

На фоне сообщения о продаже акции Veon на Московской бирже взлетели на 25 процентов, до 32 рублей.