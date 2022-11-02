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10:08, 2 ноября 2022Экономика

Нидерландский владелец «Билайна» объявил о начале поиска покупателей на него

Холдинг VEON заявил о начале процесса продажи «ВымпелКома» в России

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Компания VEON объявила о начале процесса продажи российского бизнеса, частью которого является «ВымпелКом», владелец бренда «Билайн». Нидерландский холдинг указал, что изучает варианты, чтобы достичь наилучшего из них для всех заинтересованных сторон, в том числе акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих в России и за ее пределами. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

В комментарии «Ленте.ру» представитель «ВымпелКома» подчеркнул, что через схожие изменения в управлении прошли многие компании. «Независимо от итоговой корпоративной структуры, стратегия "Билайна" остается неизменной, и в центре бизнеса компании всегда будут оставаться наши клиенты и непрерывный качественный сервис», — указал он.

Из-за наличия иностранного холдинга из недружественной страны в списке акционеров «ВымпелКом» столкнулся с множеством регуляторных ограничений, объяснили в пресс-службе компании. В результате та находилась в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами.

Veon основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым, скончавшимся в декабре прошлого года. Она зарегистрирована на Бермудских островах, а ее штаб-квартира расположена в Амстердаме. Холдингу принадлежат активы в Азии, Африке и странах СНГ.

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Платон Щукин
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