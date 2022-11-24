Предпосылки соглашения Сербии и Косова по автомобильным номерам объяснили

Политолог Бышок связал соглашение Сербии и Косова по правилам въезда с демографией

На заключение договора между Белградом и Приштиной о правилах въезда в частично признанное Косово повлияла демографическая ситуация, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему власти Сербии учли такие предпосылки при подписании соглашения.

Тренд даже не последних десятилетий, а последних столетий таков, что сербов в Косове становится меньше, албанцев больше Станислав Бышок кандидат политических наук

«Этот тренд неизменный, он усилился, начиная с 90-х годов, но вообще он был еще давно. После ряда осложнений выяснится, что сербы составляют настолько малую часть Косова, что для Сербии как государства было бы проще и выгоднее способствовать переезду оставшегося меньшинства в остальную часть Сербии, а далее более открыто рассматривать вопрос о признании независимости Косова. Если на этой территории не останется сербов, то совершенно непонятно, зачем Белграду держаться за эту территорию», — объяснил он.

Тренд на уменьшение количества сербов в Косове признают почти все сербы, которые каким-то образом об этом задумываются, считает политолог.

«Политическая культура Сербии такова, что ни один политик или эксперт не скажет, что сербским Косово было исторически, но сейчас это не так, поэтому нет смысла бороться за несербское уже Косово. Публично этого сказать нельзя, потому что это задевает душу сербского народа. Именно в этой двойственности приходится существовать всем сербским политикам. Вы обязаны заявить, что сделаете все возможное, чтобы Косово вернулось в состав Сербии целиком. Но по факту вы понимаете, что даже если завтра Косово вернется в состав Сербии, то там пройдут выборы в сербский парламент, и "сербский" край Косово будут представлять албанцы, потому что их там большинство, соответственно, на любых выборах они будут побеждать», — заключил Станислав Бышок.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что власти Сербии и Косова договорились по вопросу о сербских автомобильных номерах. По его словам, Белград согласился не выдавать номера с кодами косовских городов, а Приштина пообещала перестать принудительно менять регистрацию машин с сербскими номерами.

В Косове с 1 ноября начали выдавать предупреждения водителям, которые используют сербские номера, а не местные. В конце октября власти частично признанного края отказались отложить обязательную перерегистрацию автомобилей с номерами Сербии. После 21 апреля 2023 года власти Косова планировали конфисковывать такой транспорт.