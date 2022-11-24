Боррель заявил о договоренности Сербии и Косово по вопросу автомобильных номеров

Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по проблеме сербских автомобильных номеров

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что власти Сербии и Косово достигли договоренностей по вопросу о сербских автомобильных номерах. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Как объяснил Боррель, Сербия согласилась не выдавать номера с кодами косовских городов, а Косово пообещало перестать принудительно менять регистрацию машин с сербскими номерами. «У нас есть сделка! Очень рад сообщить, что главные переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений», — рассказал политик.

Глава внешнеполитической службы также отметил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги по нормализации отношений.

21 ноября прошли переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти. Переговоры касались урегулирования напряженной ситуации между Белградом и Приштиной.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.