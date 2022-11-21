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13:08, 21 ноября 2022Мир

В Сербии рассказали про результаты переговоров с Косово

Blic: переговоры президента Сербии Вучича и премьера Косово Курти закончились неудачей
Альбин Курти

Альбин Курти. Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера непризнанного Косово Альбина Курти, которые прошли утром 21 ноября в Брюсселе и касались урегулирования напряженной ситуации между Белградом и Приштиной, закончились неудачей. Об этом сербской газете Blic заявил один из источников, близких к Вучичу.

«Решение, которое было предложено, отменяло Брюссельские соглашения, чего Сербия не может принять. Судя по всему, нас ожидают тяжелые и неопределенные дни, особенно на севере Косово и Метохии», — заявил изданию источник.

По данным издания, к вечеру сегодняшнего дня Вучич выступит со специальным обращением, в котором расскажет о результатах переговоров публично.

Ранее президент Сербии выразил мнение, что косоварские власти не захотят менять решение о штрафах за сербские номера, из-за чего может обостриться ситуация в Косово и Метохии. «Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет ад на Земле», — заявил сербский лидер.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

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Виктория Кондратьева
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