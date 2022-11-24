Песков заявил о гордости за участвующих в СВО добровольцев

Пресс-секретарь Песков заявил, что Кремль гордится участвующими в СВО добровольцами

Кремль гордится добровольцами, которые решили использовать свой опыт в условиях специальной военно операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Так представитель Кремля прокомментировал решение отправиться в зону СВО главы администрации Читы Александра Сапожникова.

«Это не совсем связано с кремлевской позицией. Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии, которые в эти нелегкие дни решают свои навыки, свой боевой опыт использовать на благо родины», — ответил Песков на вопрос, как к этому относятся в Кремле.

При этом он добавил, что подобные поступки не могут вызывать ничего, кроме чувства гордости за таких людей.

21 ноября Александр Сапожников официально оставил свой пост и решил отправиться в зону проведения СВО. «Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины», — объяснил он.