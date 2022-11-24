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20:25, 24 ноября 2022Бывший СССР

Украина захотела ужесточить санкции против России

В офисе президента Украины заявили о разработке документа, ужесточающего санкции против РФ
СюжетСанкции против России:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что был разработан новый документ, ужесточающий контроль за выполнением санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нем указаны конкретные пути, по которым осуществляется обход санкций, наложенных на Россию, и содержится призыв к повышению системности санкционных ограничений. Предложено создать унифицированный список санкций, список правонарушителей (…) и улучшенный обмен данными между союзниками», — говорится в сообщении.

В документе предлагается подход «Холодная война 2.0», который подразумевает установление границ в целях регулирования экономических отношений с российской стороной, чтобы заблокировать доступ к западным рынкам и минимизировать торговлю.

Ранее Европейский союз начал разрабатывать девятый пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время утвердят ценовой потолок на нефть из России.

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Кристина Есикова
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