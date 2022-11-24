На Украине заявили о восстановлении энергоснабжения по всей стране

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко заявил, что подача света восстановлена по всей Украине

Подача света восстановлена по всей Украине, преимущественно на объектах критической гражданской инфраструктуры. О восстановлении энергоснабжения заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Фактически электричество подано во все области Украины. Первое, куда было подано электричество, конечно — это объекты критической инфраструктуры: водоканалы и другие объекты критической инфраструктуры. Это было сделано. Сейчас идет уже следующий этап: мы подключаем электричество бытовым потребителям, людям», — говорится в сообщении.

23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества.

