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17:12, 24 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о восстановлении энергоснабжения по всей стране

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко заявил, что подача света восстановлена по всей Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Подача света восстановлена по всей Украине, преимущественно на объектах критической гражданской инфраструктуры. О восстановлении энергоснабжения заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Фактически электричество подано во все области Украины. Первое, куда было подано электричество, конечно — это объекты критической инфраструктуры: водоканалы и другие объекты критической инфраструктуры. Это было сделано. Сейчас идет уже следующий этап: мы подключаем электричество бытовым потребителям, людям», — говорится в сообщении.

23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества.

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Алевтина Запольская
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