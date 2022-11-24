Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России

Шведский бренд H&M закрыл 114 из 146 магазинов в России

Стали известны подробности закрытия магазинов шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в России. Об этом сообщает TACC со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

В пресс-службе заявили, что на данный момент в России закрыто 114 магазинов H&M из 146.

При этом представители марки отметили, что флагманский магазин, расположенный на Тверской улице в Москве, закроется 30 ноября.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации.