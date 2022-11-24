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20:25, 24 ноября 2022Ценности

Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России

Шведский бренд H&M закрыл 114 из 146 магазинов в России
СюжетHM в России:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Стали известны подробности закрытия магазинов шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в России. Об этом сообщает TACC со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

В пресс-службе заявили, что на данный момент в России закрыто 114 магазинов H&M из 146.

При этом представители марки отметили, что флагманский магазин, расположенный на Тверской улице в Москве, закроется 30 ноября.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации.

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Мария Винар
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